Lange Staus und schwere Behinderungen rund ums Neunkircher Kreuz waren die Folge eines schweren Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Zwischen dem Autobahnkreuz und der Ausfahrt Homburg blieb die A6 etwa zwei Stunden lang voll gesperrt. Dadurch entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Weil der Verkehr über die Überleitungsarme des Neunkircher Kreuzes umgeleitet wurde, staute es sich auch in diesen Schleifen. Laut Polizei war am Morgen eine 30-jährige Autofahrerin auf einen vorausfahrenden Wagen geprallt, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. Was folgte, waren Zusammenstöße der fünf nachfolgenden Autos. Die Polizei geht davon aus, dass die beteiligten Fahrer den nötigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben. Der Sachschaden soll sich auf etwa 100.000 Euro summieren. Der Abschleppdienst musste fünf Wagen von der Autobahn holen. Die Insassen dieser Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Einige von ihnen wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.