Eine 28-jährige Frau war am Montag kurz nach 17 Uhr mit ihrem Auto in der Carl-Pöhlmann-Straße in Zweibrücken unterwegs, als sie auf einen am rechten Straßenrand parkenden Wagen auffuhr. Die Frau erlitt durch den Unfall einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden bei dem Aufprall stark beschädigt. Den Schaden am Wagen der Frau, die aus Richtung Sickingerhöhstraße gekommen war, gibt die Polizei mit 10 000 Euro an, den am geparkten Wagen mit 5000 Euro. Es ist noch nicht geklärt, warum die Frau auf das parkende Auto fuhr.