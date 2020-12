Für Montag, 7. Dezember, sind im Saarland Straßenbauarbeiten auf der Autobahn 8 an der Anschlussstelle Wellesweiler nördlich des Neunkircher Kreuzes angekündigt. Zu diesem Zweck bleibt die Auffahrt Wellesweiler in Fahrtrichtung Zweibrücken am Montag zwischen 8 und 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird in Wellesweiler zunächst auf die A 8 in Richtung Luxemburg umgeleitet und dann über die Ausfahrt Neunkirchen-Oberstadt zurück in Richtung Zweibrücken. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Bei schlechtem Wetter könnte die Baumaßnahme aber noch kurzfristig verschoben werden.