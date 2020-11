Die Autobahnauffahrt auf die A8 in Richtung Stadtmitte und Saarland an der Baustelle Nagelwerk-Kreisel sowie die Abfahrt Ixheim aus Richtung Pirmasens wurden diese Woche nach langer Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben. Noch bis zum Frühjahr geschlossen bleiben laut Landesbetrieb Mobilität die schon fertiggestellte Autobahnauffahrt in Richtung Pirmasens und die Abfahrt vom Saarland kommend, da dort auf der A 8 noch an der Brücke gearbeitet werde. Auch die Durchfahrt nach Mittelbach-Hengstbach ist noch nicht möglich.