Die gute Nachricht des Tages kommt aus Zweibrücken. Dort hatte eine Mutter am Mittwochnachmittag ihre sechsjährige Tochter als vermisst gemeldet. Das Kind war nach Schulschluss in den Bus gestiegen, kam aber nicht zuhause an, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein, Eltern der Grundschule suchten ebenfalls nach dem Mädchen. Durch Hinweise aus der Elternschaft stellte sich heraus, dass die Schülerin bei einer Freundin war. Polizisten brachten das Kind umgehend zur Mutter zurück. Die Polizei lobt die gute Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrerschaft.