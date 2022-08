Bei einem Unfall in der Herzog-Wolfgang-Straße wurde am Donnerstagnachmittag eine 77-Jährige in ihrem Suzuki eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt sie aus dem Auto. Die Frau und ihre drei Jahre jüngere Beifahrerin wurden laut Polizei leicht verletzt. An der Einmündung Oselbachstraße habe ein 50-Jähriger mit seinem BMW auf die Vorfahrt verzichtet, als der Suzuki Ignis nach links dorthin einbiegen wollte. Im Vertrauen, dass sie losfahren kann, bog die 77-Jährige ab, prallte dann aber in der Oselbachstraße gegen einen Opel Zafira. Dessen 39-jähriger Fahrer hatte ebenfalls Vorfahrt, aber nicht darauf verzichtet. Der Opel-Fahrer sei weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Allerdings hatte er beim Zusammenprall sein Nummernschild verloren, was die Polizei rasch auf seine Spur brachte. Später habe ein Atem-Alkoholtest bei ihm einen Wert von über 1,1 Promille ergeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen die 77-jährige Suzuki-Fahrerin wurde ein Bußgeldverfahren wegen Vorfahrtsverstoßes eingeleitet. Der Sachschaden an den beiden Autos soll 6000 Euro betragen; der Suzuki musste abgeschleppt werden.