Für einen 34 Jahre alten Mann aus Luxemburg war es am Montagmorgen eine Autofahrt mit Folgen. Um 1.10 Uhr stoppte die Polizei den Mercedes Sprinter des Mannes in der Europaallee. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Vortest, der positiv auf Kokain reagierte. Laut Polizeibericht wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der 34-Jährige muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.