In der Nacht zum Freitag wurde in der Maastrichter Straße auf dem Zweibrücker Flugplatz ein Betonmischer aufgebrochen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten ein Samsung Tablet und einen mehrteiligen Steckschlüsselsatz. Doch das war noch nicht alles: Sie saugten auch noch den Diesel-Kraftstoff aus dem Tank des Betonmischers. Die Polizei gibt die Schadenshöhe mit rund 2000 Euro an und bittet um Hinweise auf die Täter, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.