Die Punk-Ska-Bank The SchloSchweKotSchmos von der Schwäbischen Alb tritt am Samstagabend, 29. Juni, im Zweibrücker „Erdgeschoss“ auf. Der Name setzt sich aus den Anfängen der Nachnamen der vier Bandmitglieder zusammen. Eines davon ist in Zweibrücken gut bekannt: David Schwebius, einst Bassist der Hardcore-Punkband Come up Screaming und unabhängiger OB-Kandidat 1999, wohnt inzwischen mit seiner Familie in Schömberg bei Rottweil. „Nach dem EM-Länderspiel geht’s los“, sagt Schwebius. „In der Halbzeitpause wollen wir aber schon mal drei Lieder anteasern“, so der 50-Jährige. Der Eintritt kostet fünf Euro.