Der Betrüger ist am Freitag kurz nach 11 Uhr auf der Überleitung der A 6 aus Richtung Kaiserslautern zur A 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken aufgetreten. Der seriös wirkende Fahrer eines älteren, schwarz-blauen VW Passat Kombi mit unbekanntem, ausländischen Kennzeichen habe mehrere Betrugsdelikte begangen, so die Polizei.

Seine Masche bestehe darin, Hilfe in einer vermeintlichen Notsituation zu erbitten. Um an Geld zu gelangen, bietet er günstigen Goldschmuck an. Die Polizei warnt vor dem Kauf, denn der Goldschmuck ist gefälscht.

Zeugen, die am Freitag zwischen 11.05 und 11.15 Uhr auf der Autobahn bei Kirkel den Täter beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 06841/1060 bei der Polizei in Homburg zu melden.