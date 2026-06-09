Autofahrer, die auf der A6 von der Ausfahrt Waldmohr über die Anschlussstelle Homburg bis zum Neunkircher Kreuz möchten, müssen am Donnerstag, 11. Juni, mit Staus rechnen. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird auf der Strecke in Richtung Saarbrücken zwischen 8.30 und 13.30 Uhr nacheinander die rechte beziehungsweise linke Spur etappenweise gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an den Sperrungen vorbeigeleitet. Grund der Sperrung sind Baugrunduntersuchungen.