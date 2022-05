Flughafen-Feuerwehren aus der ganzen Welt sollen künftig ihren Schliff in Zweibrücken bekommen. Flugplatz-Eigentümer Triwo nimmt in diesen Tagen eine Brandsimulations-Anlage in Betrieb, an der Feuerwehren, aber auch Flugzeug-Crews, das Verhalten bei Feuer in und an Maschinen üben können. Die von einem deutschen Hersteller gebaute Anlage hat die Form eines Flugzeugs mit Turbinenantrieb. Im Unterbau kann auch die Bekämpfung von Gebäude-Bränden geübt werden. Auch Werksfeuerwehren und Behörden gehören zur Zielgruppe. Die Triwo Airport Service GmbH erschließt sich mit der Anlage ein neues Geschäftsfeld. Vorgestellt werden soll die Anlage Ende Juni auf der Messe Interschutz, der Leitmesse für Feuerwehren, Zivil- und Katastrophenschutz in Hannover.