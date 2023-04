Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Wochenende war für viele Reiter und Pferde mit dem Turnier des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter im Zweibrücker Landgestüt die letzte Vorbereitung auf die anstehenden Landesmeisterschaften. Aber nicht für Look at me.

Look at me (Schau zu mir) – viel passender kann ein Name für eine Springpferd bei einer bewerteten Springprüfung nicht sein. Die beiden Wertungsrichter Stephanie Müller und