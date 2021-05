Am Freitag, 7. Mai, bleibt im Regionalverband Saarbrücken die Auffahrt Bildstock auf die Autobahn 8 in Richtung Zweibrücken wegen Bauarbeiten von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen in dieser Zeit die Auffahrt Merchweiler nutzen. In Höhe Bildstock ist während der Bauzeit auf der A8 nur eine der beiden Fahrspuren frei. Laut Autobahn GmbH muss mit Staus gerechnet werden.