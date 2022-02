Von Montag, 14. Februar, bis voraussichtlich 5. März werden auf der A8 zwischen Wellesweiler und Neunkirchen-Oberstadt die Geländer der Landertalbrücke repariert. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird ab Montag zunächst in Fahrtrichtung Luxemburg gearbeitet. Parallel dazu sollen vom 21. Februar bis 5. März die Geländer auch in der Gegenrichtung gen Zweibrücken auf Vordermann gebracht werden. In beiden Fahrtrichtungen wird im Baustellenbereich jeweils eine Fahrspur auf der Brücke gesperrt. Der Verkehr wird einstreifig daran vorbeigeführt. Geplant ist, dass jeweils tagsüber gearbeitet wird. In Richtung Neunkirchen/Luxemburg soll dies täglich zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr der Fall sein, in der zweiten Bauphase in Richtung Zweibrücken 9 Uhr und 16 Uhr. Außerhalb dieser Arbeitszeiten stehen dem Verkehr auf der A8 beide Fahrstreifen zur Verfügung. Trotzdem muss mit Staus gerechnet werden.