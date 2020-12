Im Bereich der Großbaustelle an der Anschlussstelle Homburg zur Autobahn 6 beginnen am Freitag, 11. Dezember, weitere Bauarbeiten. Der Landesbetrieb für Straßenbau lässt dort übers Wochenende die Straßenentwässerung reparieren. Am Freitag wird in Fahrtrichtung Mannheim ab 9 Uhr die linke Fahrspur eingezogen, der Verkehr über einen Behelfsfahrstreifen am Baufeld vorbeigeführt und nach etwa 100 Metern auf die Gegenfahrbahn geleitet. Diese Arbeiten sollen am Montag, 14. Dezember, abgeschlossen und die Strecke wieder frei sein. Der Landesbetrieb geht davon aus, dass es zu Verkehrsbehinderungen kommt.