Erst kein Glück, dann kommt noch Pech hinzu: Aus beiden geplanten Spielen des Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken an diesem Wochenende wurde nichts. Nachdem die für Freitagabend angesetzte Begegnung in Ravensburg bereits Mitte der Woche wegen Personalmangel der Zweibrücker „Hornets“ verlegt wurde, fand auch das Heimspiel am Sonntagabend in der Ice-Arena gegen die „Eisbären“ Heilbronn nicht statt. Der Grund diesmal: Corona-Tests bei drei Zweibrücker Spielern, deren Ergebnisse bis zum Wochenende noch nicht vorlagen. Da alle drei vergangene Woche aber normal mit der Mannschaft trainiert hatten, mussten die EHC-Verantwortlichen das Heimspiel kurzerhand absagen. Erst bei negativen Tests kann der Spielbetrieb von Zweibrücker Seite aus wieder aufgenommen werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. „Hier sind wir mit den Heilbronner Verantwortlichen aktuell gerade bei der Abstimmung“, sagt Thorsten Rehfeld, Pressesprecher der „Hornets“. Einen neuen Termin zu finden wird allerdings eine Herkulesaufgabe: Ein Heimspiel an einem Sonntagabend ist laut aktuellem Spielplan nicht möglich, da entweder Zweibrücken oder Heilbronn bis Ende Februar jeden Sonntag spielen.