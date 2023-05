Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am letzten Spieltag der Prellball-Bundesligen Süd im hessischen Zeilhard überzeugten am Samstag beide Teams des TV Rieschweiler. Die TVR-Frauen waren schon vorher für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft am 1. und 2. April in Ludwigshafen qualifiziert. Aber auch die TVR-Herren meisterten ihre schwierige Ausgangslage und schafften die Qualifikation.

Die jeweils ersten vier qualifizieren sich für die Endrunde. Die Rieschweiler Frauen wollten die Runde unbedingt als Tabellenzweiter abschließen. Entsprechend engagiert ging die Mannschaft