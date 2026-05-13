Auf dem Zweibrücker Flughafen und in der Umgebung plant die Bundeswehr für Montag und Dienstag, 18. und 19. Mai, eine Gefechtsübung mit 200 Soldaten, zehn Rad- und einem Kettenfahrzeug sowie zwei Flugzeugen. Außerdem informiert die Stadt, dass die Bundeswehr für den Zeitraum vom 26. bis 28. Mai eine Übung mit 25 Soldaten, sechs Fahrzeugen und drei Drohnen plane. Dieses Manöver soll im Raum Böckweiler, Altheim, Hornbach, Hengstbach und Mittelbach stattfinden. Die Bevölkerung werde um Vorsicht gebeten. Das gelte vor allem für Jagdberechtigte, Forstämter, Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossenschaften.