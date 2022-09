Die Stadt Zweibrücken gewährt Zuschüsse für acht ortsansässige Vereine, die dem Stadtverband für Sport angehören. Die Gelder sind als Beitrag für die Jugendarbeit, für die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften sowie für Unterhaltung, Ausbau beziehungsweise Anmietung von Sportanlagen gedacht. Am Dienstagabend genehmigte der Sportausschuss 5500 Euro für den EHC Zweibrücken „Hornets“, 5027 Euro für die Eiskunstläufer Skate ’n’ Fun Saar-Pfalz, 3404 Euro für die Taekwon-Do-Vereinigung Muang Gularb Gym auf dem Flughafengelände, 1837 Euro für den Tennisclub 1987 sowie 1548 Euro für den Tanzclub Royal. Jeweils 1200 Euro gehen an den Squash-Club, die Eishockeymannschaft HC Flyers und die Voltigierer der VRG Südwestpfalz.