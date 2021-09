Zum Monatswechsel schließt das Saarland seine vier Corona-Impfzentren in Neunkirchen, Saarbrücken, Lebach und Saarlouis. Diese waren seit Ende Dezember 2020 in Betrieb. Nach Auskunft des Saarbrücker Gesundheitsministeriums wurden im Saarland bislang 1,4 Millionen Impfdosen verabreicht. Die Impfquote liege mit gut 73 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt. In den vier Zentren wurden gut 720.000 Impfungen vorgenommen. Jetzt setze das Saarland auf Impfbusse und andere niedrigschwellige Angebote sowie die Immunisierung in den Arztpraxen.