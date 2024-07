Wer am Freitag seinen Einkauf im Einöder Globus-Markt macht und dann bezahlen möchte, muss sich unter Umständen auf längere Wartezeiten einstellen. Denn auch die Kassensysteme von Globus haben laut Markt mit dem IT-Problem zu kämpfen, das am Freitag Schlagzeilen macht. Es gebe einzelne Kassen, die ausgefallen seien. Der Globus-Markt sei aber nach wie vor geöffnet, da es genügend Kassen gebe, die funktionieren würden. Was die Globus-Baumärkte betrifft, so soll es dort zu keinen Störungen gekommen sein.