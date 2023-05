Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz Bemühungen der Schulen, auch mit zusätzlichem Förderunterricht, hat die Corona-Pandemie den Lernfortschritt vieler Schüler gebremst. Lücken sind entstanden. In den Sommer- und Herbstferien 2020 gab es deshalb freiwilligen Förderunterricht in Mathe und Deutsch, Sommer- und Herbstschulen. Sie wird es wieder geben, in Zweibrücken werden die letzten beiden Wochen der Sommerschulferien, ab 16. August, genutzt.

Die Vorbereitungen laufen. Für eine Woche, fünf Tage, vormittags drei Stunden, werden Schüler der Klassenstufen 1 bis 9 in der Herzog-Wolfgang-Realschule plus auf dem Wacken