Dass auch der Gemeinderat Biedershausen (Landkreis Südwestpfalz) die Trippstadter Resolution gegen Kerosinablass über dem Biosphärenreservat Pfälzerwald mit unterschrieben hat, stieß auf „große Begeisterung“, sagt Ortsbürgermeister Christian Bühler. Der Vorstoß sei allerdings nicht ganz neu. So habe sich etwa früher schon der Bezirksverband Pfalz als Träger des Reservats in dieser Angelegenheit an das Mainzer Umweltministerium gewandt. Bühler: „Ein großes Lob an den Rat in Trippstadt, dass er die Resolution auf die Beine gestellt hat. Das Kerosin landet ja auch auf Flächen, auf denen Lebensmittel produziert werden.“ Die Zustimmung umliegender Gemeinden wie Reifenberg und Krähenberg sei eindeutig.