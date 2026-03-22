Daniela Stauch (SPD) hat zwar den Wahlkreis Zweibrücken nicht direkt gewonnen, sie zieht aber über die Liste in den Landtag ein.

Der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gensch hat zum dritten Mal das Direktmandat im Wahlkreis Zweibrücken gewonnen, während Daniela Stauch (SPD) aus Rieschweiler-Mühlbach nur auf Platz 3 hinter Sergej Weber (AfD) landete. Stauch stand aber auf Platz 24 der SPD-Landesliste. Das reicht laut der online veröffentlichten Liste des Landeswahlleiters, um über die Liste in den Landtag einzuziehen.