Nach Natur- und Denkmalschützern spricht sich nun auch die Zweibrücker CDU gegen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Beläge für die Allee aus. Pascal Dahler, Fraktionsvorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion und Sprecher des CDU-Kreisvorstands, schreibt: „Nachdem das Thema Ende März im Bauausschuss behandelt wurde, folgte nach Begutachtung des Probesteinteppichs in den CDU-Gremien eine breite Diskussion zur Zukunft der Rosengartenallee. Das Ergebnis ist, dass sich die CDU geschlossen gegen die Versiegelung der Allee ausspricht.“ Der Beschluss wurde laut Dahler am Montag gefasst. Mit den vorgesehenen Belägen „würde in der Innenstadt denaturiert statt renaturiert“, so die CDU. Die Christdemokraten betonen, sich für ein besseres Stadtklima, Nachhaltigkeit, Biodiversität und die Vermeidung von Plastik einzusetzen. Ein Steinteppich mit Kunstharzkleber beziehungsweise ein Plastikgitter gehörten nicht dazu. „Die Allee zählt zur grünen Achse in der Innenstadt. Sie hat Naherholungscharakter. Sie ist ein Waldweg inmitten der Stadt. Wir möchten keinen Eingriff in dieses Herzstück“, so Dahler. Die CDU schlägt stattdessen vor, die Allee so zu erhalten wie sie ist und kleinere Schäden zu beseitigen.