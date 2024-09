Am Sonntag lädt die TSG Mittelbach, die in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge Meister wurde, zur 22. offenen Zweibrücker Stadtmeisterschaft am Sportplatz ein. Angemeldet haben sich nicht nur Boulespieler aus der direkten Nachbarschaft, sondern auch aus der Südpfalz, aus Frankreich und neben Hobby- auch ehemalige und aktuelle Bundesligaspieler.

Die Bouleabteilung der TSG Mittelbach