Wie schon am Freitagnachmittag ist das Zweibrücker Outlet Center am Samstag zeitweise wegen Überfüllung geschlossen. Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen nur etwa 2000 Personen auf das Gelände des Outlets. Ist diese Zahl erreicht, kommt man nur hinein, wenn jemand das Gelände am Ausgang verlässt. Sicherheitsleute kontrollieren Einlass und Ausgang, die sich an separaten Enden des Centers befinden.

Wer hineingelassen wurde, muss sich auf weitere Wartezeit einstellen, bis er in die Geschäfte darf. In den Läden gelten je nach Größe ebenfalls maximal zulässige Besucherzahlen. Ist ein Laden voll, müssen weitere Kunden mit jeweils anderthalb Metern Abstand und auch im Freien mit Maske vor dem Geschäft warten. Ein Mitarbeiter des Outlets beschrieb den Andrang am Samstagmorgen so: „Das ist wie am Stadtfest. Links und rechts die Bierstände, wo sie Schlange stehen, und in der Mitte läufst du durch.“

Bereits am Freitag war der Andrang so groß, dass Hunderte von Kunden vor dem Center warten mussten. Die Einschätzung des Mitarbeters vor Ort: „Das wird heute genauso.“ Obwohl die Läden erst um 10 Uhr öffnen, habe sich vor dem vorgelagerten Nike-Store, bereits um 9 Uhr eine Schlange gebildet. Wie am Freitag hat das Outlet am Samstag bis 22 Uhr geöffnet.