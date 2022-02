Auch am Mittwoch fahren keine Züge zwischen Zweibrücken und Pirmasens-Nord. Davon ging die Bahn am Dienstag aus. Sie setzt stattdessen Busse ein. Sie fahren im Pendelverkehr durchs Schwarzbachtal, brauchen dafür länger als der Zug und können deshalb nicht die gewohnten Fahrpläne einhalten. Zudem halten sie nicht überall direkt am Bahnhof. Grund für den Einsatz des sogenannten Schienenersatzverkehrs ist ein Unfall als Folge des Sturmtiefs am Wochenende: In Thaleischweiler-Fröschen entgleiste am Montagmorgen ein Zug, der einen umgestürzten Baum überfahren hatte. Nicht nur die Bergung war aufwendig, auch Teile der Gleise müssen repariert werden. Die Züge der Strecke Saarbrücken-Pirmasens fahren von Saarbrücken nach Zweibrücken und zwischen Pirmasens und Pirmasens-Nord. Die Bahn rechnet damit, dass der Zugverkehr am Mittwoch noch gestört bleibt.

Den ausführlichen Artikel gibt es hier.