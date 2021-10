Das herbstliche Halloweenfest am 31. Oktober mit Geisterdarstellern und Gruseldekorationen in den Schaufenstern in der Blieskasteler Altstadt findet auch 2021 nicht statt. Am Freitag begründete die Stadtverwaltung die Absage des beliebten Fests mit der starken Zurückhaltung der ortsansässigen Einzelhändler. Dabei habe die Stadtverwaltung bereits mit Vorbereitungen begonnen; für 31. Oktober sei eigens ein verkaufsoffener Sonntag angedacht gewesen. Doch bis zum Stichtag 11. Oktober seien lediglich drei Zusagen von Gewerbetreibenden eingegangen. Nun setze die Stadtverwaltung auf 2022: Dann fällt Halloween auf einen Montag, an dem die Geschäfte ohnehin geöffnet sind.