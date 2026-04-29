Zwei B-Jugend-Teams der SG Zweibrücken kämpfen am Wochenende um die Qualifikation für die Bundesliga. Die Vorbereitung war intensiv und auch sportartfremd.

Im vergangenen Jahr klopften die A- und B-Junioren-Jungs der SG Zweibrücken ans Bundesligator. Beide Teams gingen als Außenseiter ins Aufstiegsrennen, werteten das vor allem als Standortbestimmung. Beide verpassten die Qualifikation. Der Traum vom Bundesliga-Handball lebt in Zweibrücken aber weiter.

Im Konzert der Großen

Denn am Samstag kämpfen die B-Junioren der SG Zweibrücken in Budenheim um das begehrte Bundesligaticket. Am Sonntag sind dann die B-Juniorinnen der SG in Kastellaun gefordert. Jeweils drei Turnierspiele haben beide Teams zu absolvieren. Von den je vier Mannschaften bekommt bei den Jungs und Mädels jeweils der Sieger die Eintrittskarte zur Bundesliga. Der Zweitplatzierte hat dann bei einem bundesweiten Turnier noch mal die Chance, sich zu qualifizieren.

„Es ist schon eine tolle Leistung als kleiner Verein, so weit gekommen zu sein, dass wir die Qualifikation bei den Jungs und den Mädels spielen können“, freut sich Stefan Bullacher, Jugendkoordinator der SG, über den Erfolg, der das Ergebnis jahrelanger Arbeit ist. Sowohl die von Bullacher trainierten Jungs als auch die Mädels von Coach Daniel Wenzel spielen und trainieren im Kern seit der D-Junioren-Zeit zusammen. Seither sind die Coaches für die Entwicklung der Truppen verantwortlich. „Bei den Mädels ist es uns schon gelungen, das auf etwas mehr Schultern zu verteilen“, freut sich Bullacher über die daraus resultierenden beiden Vizemeisterschaften in der Regionalliga bei den C- und B-Juniorinnen.

Die B-Junioren belegten Regionalliga-Rang vier. Meister wurde der TV Nieder-Olm, der am Samstag erneut Gegner im dritten Qualifikationsspiel ist. Zuvor treffen die Zweibrücker auf den HV Vallendar und die Sportfreunde Budenheim. Da lohnt – das gilt analog für die B-Juniorinnen – der Blick hinter den Vereinsnamen. In beiden Fällen „werden unter diesem Vereinsnamen die besten Talente aus der jeweiligen Region zusammengezogen. In Vallendar alles aus dem Koblenzer Raum, in Budenheim alles aus dem Rhein-Main-Gebiet inklusive der hessischen Seite“, weiß Bullacher. Budenheim und Vallendar haben vergangene Runde bereits Bundesliga gespielt, die direkte Qualifikation aber nicht geschafft.

SG-Jungs fit für Crunchtime

Das sei eine logische Konsequenz aus der Entwicklung, die der Deutsche Handballbund vorgibt, der Talente konzentriert ausgebildet sehen möchte, Stützpunkte wie die Internate der Bundesligisten stärkt. Unabhängig vom Leistungsvermögen der Mannschaften wurden Wildcards für die Nachwuchs-Bundesliga an Vereine vergeben, deren Aktive Bundesliga spielen. Bei den B-Junioren profitierte davon beispielsweise die SG Flensburg, bei den B-Juniorinnen die HSG Blomberg-Lippe. Das zeige, welchen Weg der DHB für die Bundesliga vorsieht. Umso stolzer sei man, da sind sich Bullacher und Wenzel einig, „dass wir hier als Verein die Qualifikation spielen – mit Mannschaften, die wir über Jahre aufgebaut haben“. Als Außenseiter, aber nicht chancenlos gehen beide ins Aufstiegsrennen.

Intensiv hat sich Bullacher, der die anspruchsvolle Ausbildung als Jugendtrainer Leistungssport absolviert hat, mit seinem Team auf die herausfordernde Qualifikation vorbereitet. Unter anderem am vergangenen Wochenende mit einem kleinen Heimturnier gegen den hessischen Vertreter Pohlheim und gegen Friesenheim. Dabei bewiesen die Zweibrücker, dass sie fit sind, waren in der Crunchtime präsent. Wichtig, „denn das Qualifikationsturnier ist anstrengend“, weiß Bullacher. In der B-Jugend-Bundesliga beträgt die Spielzeit bereits zweimal 30 Minuten. Ein Teil des Teams kennt das bereits, war im Vorjahr schon am Ball, als gegen Merzig die Qualifikation knapp verpasst wurde.

Mal Hip-Hop statt Handball

Seit der Saison 2024/25 gibt es die B-Jugend-Bundesliga. Bei den Jungs gibt es 48 Startplätze, bei den Mädels 36. Einen dieser Plätze zu ergattern, „wäre toll und sicher so etwas wie die Kirsche auf der Torte bei unserem Projekt“, sagt Daniel Wenzel, der Trainer der B-Juniorinnen. In die Qualifikation gehe die Mannschaft wie in die Saison: „Wir wollen vor allem Spaß haben“, sagt Wenzel. Natürlich seien die Mädels auch ehrgeizig. Aber der Spaßfaktor spiele „schon eine große Rolle“, unterstreicht er. Deshalb wurde kürzlich zum Beispiel eine Trainingseinheit kurzerhand ins Tanzstudio verlegt. Zwei Stunden Hip-Hop statt Handball. Wenzel: „Wir haben viel gelacht, aber es war enorm anstrengend.“

Mit Spaß zum Erfolg, das war auch das Erfolgsrezept beim internationalen Turnier über Ostern im dänischen Kolding. Die C-Juniorinnen, die jetzt in die B-Jugend aufgerückt sind, gewannen in ihrem Turnier vier ihrer fünf Partien, belegten – dem Turniermodus geschuldet – Platz neun. Die B-Juniorinnen zogen ins Finale ein. Das verloren sie, „aber was da geboten war, war unfassbar. Ein unglaubliches Erlebnis“, beschreibt Wenzel die Spiele unter Profi-Atmosphäre.

Es war ein klarer Motivationsschub für die Bundesliga-Qualifikation. Dort treffen die Zweibrückerinnen auf den TV Engers, den sie aus der Regionalliga kennen. Und in den ersten beiden Partien – wie die Jungs – auf Teams, die die besten Talente einer Region bündeln. Los geht’s gegen die wJSG Mainz 05/Nieder-Olm, also den Rhein-Main-Pool, gefolgt von der Partie gegen Gastgeber Kastellaun, der sich zum Großteil aus Spielerinnen zusammensetzt, die in der Vorsaison für Schweich in der Bundesliga spielten.