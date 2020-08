Seinen 95. Geburtstag feiert heute in der Schillerstraße der Arzt im Ruhe- und Künstler im Unruhestand Christoph Legner.

Bekannt ist der geborene Pirmasenser unter anderem als Urologe, der in Zweibrücken bis 1990 eine Praxis betrieb und im damaligen St. Elisabeth-Krankenhaus eine Belegabteilung betreute. Auch politisch war das CDU-Mitglied lange aktiv. Legner gehörte elf Jahre dem Stadtrat an und war zwischen 1969 und 2008 Mitglied im städtischen Kulturausschuss. Vor allem aber kennen die Zweibrücker Christoph Legner als aktiven Künstler, der bis ins hohe Alter malt und zeichnet. „Er hat den Blick fürs Besondere“, schrieb die RHEINPFALZ 2019 zur Eröffnung seiner dritten und vorerst letzten Ausstellung im Nardini-Klinikum. Er hat Parkinson, sitzt im Rollstuhl, spricht leise und sieht nicht mehr so gut. Aber wenn es um Kunst geht, auch um seine Kunst, dann werden die Augen wach und blitzen auf. Früher malte er Blumenmotive, mit 87 Jahren wechselte er zu Porträtzeichnungen.

2005 wurde Legner vom damaligen Oberbürgermeister Helmut Reichling aus dem Stadtrat verabschiedet. Reichling nannte ihn damals „den berühmtesten lebenden bildenden Künstler Zweibrückens“. Und das ist er bis heute geblieben. Von 1991 bis 1995 war er zudem Vorsitzender des Zweibrücker Kulturvereins. Den Zugang zur zeichnenden Kunst fand Legner während seines Medizinstudiums an der Münchner Akademie. Beruflich setzte er seine Fertigkeit später im anatomischen Zeichnen ein.

Der Frankreich-Liebhaber

Neben dem Zeichnen und Lesen sowie der Kommunalpolitik blieb Legner kaum Zeit für andere Hobbys. Eines jedoch war lange das Reisen, wobei besonders Frankreich es ihm und seiner Frau angetan haben. Christoph Legner gratulieren heute neben seiner Frau vier Kinder, zehn Enkel und fünf Urenkel.