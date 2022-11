Sensationssieg für den Reifenberger Besitzertrainer Armin Weidler: Der von ihm trainierte vierjährige Wallach Arturo gewann am Samstag auf der Galopprennbahn in München-Riem einen mit 4500 Euro dotierten Ausgleich IV über 2000 Meter. Mit einer unglaublichen Speed-Leistung entriss der 239:10-Außenseiter mit dem Italiener Michael Cadeddu den Mitfavoriten Algericas und Moon Love auf den letzten Metern auf schwerem Geläuf noch den Sieg. Es war bereits der vierte Jahreserfolg für den Inhaber eines Dachdeckerbetriebs und der zweite Lebenssieg des Soldier Hollow-Sohns nach seinem Erfolg im vergangenen Jahr in Baden-Baden.

In einem mit 4000 Euro ausgeschriebenen Amateurrennen über 1600 Meter belegte die Amazone Nora Cronauer aus Münchweiler in München mit der vierjährigen Stute Anne Belle des Lokalmatadors Michael Figge den dritten Rang.