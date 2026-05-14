Der Ausstellungsraum im Homburger Saalbau ist frisch saniert mit neuer Ausleuchtung. Der perfekte Rahmen für die Kunst von Artur Bozem aus Rosenkopf.

Bozem ist über die Region hinaus bekannt für seine informelle Malerei. In der Ausstellung „Artgerecht“ sind Arbeiten aus den vergangenen sechs Jahren zu sehen. Einige sind ganz frisch noch in diesem Jahr fertig geworden. Wobei fertig bei Bozem ein relativer Begriff ist, da das Prozesshafte in seinen Bildern das Wesentliche ist. Die Kuratorin Françoise J. Mathis-Sandmaier sieht es denn auch als ruhelose Auflösung der Fläche und Zustand dynamischer Schwebe.

Wer die Kunst von Artur Bozem über die Jahrzehnte verfolgt hat, wird sehen können, dass die in Homburg ausgestellten 16 Gemälde mit das Beste sind, was der 73-Jährige geschaffen hat. Jedes einzelne Bild zieht den Betrachter hinein, lässt ihn verwundert realisieren, was da zu sehen ist, ohne es genau benennen zu können. Womit das Wesen des Informel getroffen wurde.

Keine Titel nötig

Die Kunst Artur Bozems braucht keine Titel, die er aber trotzdem vergibt. Bei der Titelauswahl lasse er sich von den Gedanken leiten, die ihn während des Schaffensprozesses begleitet haben. Das „Wintergebirge“ hat rein optisch wenig mit einem Gebirge im Winter zu tun, und wieso „Erfüllung des Auftrags“ nun exakt so heißen muss, bleibt auch offen. Bozem selbst würde viele der Bilder einfach „Ohne Titel“ belassen.

Die Sprache ist das unzureichende Instrument, um die Kunst von Bozem zu fassen. Es kann beschrieben werden, wie eine dunkelbraune Fläche sich über Teile der Leinwand schiebt, von feinen Strukturen zersetzt und mit einem blauen Element akzentuiert wird. Das sagt aber noch nichts darüber aus, wie genau das Dunkelbraun mit dem Blau zusammenkommt. Die Art, wie Bozem genau diese Konstellation auf die Leinwand brachte, ist einzigartig, hat eine Dynamik, die verblüfft. Harmonie strahlen die Bilder aus und wirken gleichzeitig sehr lebendig.

Technisch virtuos

Der gelernte Werbegrafiker hat sich in der Kunst über die Jahre ein technisches Können angeeignet, das ihn virtuos mit den verschiedensten Materialien auf der Leinwand agieren lässt. Hauptzutat für einen perfekten Bozem ist Acrylfarbe. Dazu kommen Graphit und Pastellkreide sowie Sand, Kaffeesatz, Packpapier, Bitumen und vom Künstler als „Kontaminate“ bezeichnete Substanzen wie die Schmutzlösung ausgewaschener Pinsel oder Fragmente von anderen Bildern, die in die Komposition integriert werden.

Da werden Farben aufgetragen, abgekratzt, mit Bitumen übermalt und das Bitumen wieder herausgelöst. Acryl wird aufgesprengt mit Terpentin, und Farbwalzen rollen über die Flächen. Alles geht in alles über. Nur in einem Bild findet sich eine scharf abgegrenzte blaue Fläche. Alle anderen Werke bilden eine nicht auflösbare Einheit.

Im Universum der Farben

Artur Bozem entführt den Betrachter in ein ganz eigenes Farbuniversum, erzählt ohne Sprache von einer Welt, die nur auf einer Leinwand von Bozem sichtbar wird und sonst aus Gefühlen, Gedanken oder Ahnungen besteht. Der Betrachter kann es erahnen, was Bozem beim Malen mit einem inneren Auge gesehen hat. Lange Zeit habe er sich mit der nordischen Mythologie beschäftigt, erzählt Bozem. Davon dürfte ihm noch einiges beim Malen der neuen Arbeiten im Kopf rumgespukt haben, sagt er lachend.

In der Homburger Ausstellung hat die Kuratorin mit viel Einfühlungsvermögen in die Kunst Bozems eine Auswahl erstellt, die für den Saalbau perfekt passt. Kleine, gerade mal DIN-A4 große „Miniaturen“ treffen auf saalfüllende Leinwände, die bis zu drei Meter lang sind. Und mittendrin sitzt an den meisten Tagen, die der Saalbau für die Ausstellung geöffnet hat, der Künstler selbst und liest. Wie wenn es so sein muss. Genaugenommen ist der lesende Artur Bozem mitten im Saal, umgeben von seiner Kunst, eine Art Performance. Genauso still, konzentriert und Harmonie ausstrahlend wie seine Kunst.

Ausstellung

Artur Bozem, „Artgerecht“, Galerie im Kulturzentrum Saalbau, Obere Allee 2, Homburg, Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr.