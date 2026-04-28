Die Rückkehr: Der Maler Artur Bozem aus Rosenkopf hatte 2011 eine Einzelausstellung im Saalbau, nun kommt er mit neuen Arbeiten voller Bewegung zurück.

16 Arbeiten warten auf die Besucher im Homburger Saalbau, die größte misst 1,60 mal drei Meter, ist „Information“ betitelt und aus dem Jahr 2022, wurde aber bislang noch nie ausgestellt. „Ich dachte damals, das Bild sei noch nicht fertig, doch jetzt weiß ich, dass es fertig ist“, erklärt Artur Bozem und lacht. Der Rosenkopfer, Jahrgang 1952, gelernter Werbegrafiker und Designer, malt abstrakt, häufig in großen Formaten. Seine Werke strahlen eine unglaubliche Dynamik aus. Obwohl er sich nur auf wenige Farben und Formen beschränkt. Diesmal: Schwarz-weiß und Blau oder Schweiß-weiß und Gelb.

Das größte Gemälde zieht die Blicke auf sich wegen seines dominanten schwarzen Gebildes, in dem jeder Besucher sofort etwas Bekanntes entdeckt: einen Flaschenöffner oder einen Spiegel. Wer will, kann auch ein zartes Boot inmitten einer kargen Gletscherlandschaft erkennen. Wenn es um abstrakte Bilder geht, versuchen die meisten Betrachter ja automatisch, etwas darin zu sehen, was sie kennen.

Aufgedrückte Strukturen

Wer neugierig ist und wissen möchte, wieso die Bilder eine so große Dynamik ausstrahlen, sollte ganz nah rangehen. Dann sieht man, dass vieles in einem Schwung auf die Leinwand gekommen ist, auch die dünnen Bänder (Bozems Frau Monika, auch Künstlerin, nennt sie Kringel) und die auch die breiten horizontalen. Dann geht es weiter: Man rätselt, wie die strukturierten Muster entstanden sind, die man auch nur bemerkt, wenn man dicht davor steht.

„Das ist sogenanntes Schmutzwasser vom Pinselauswaschen“, erklärt Bozem. „Das wird verdünnt aufgebracht, dann kommt Folie oder Packpapier, sogenanntes Gefahrenpapier, drauf. Das drücke ich zusammen, lasse es trocknen und ziehe es wieder ab. Die Strukturen sind also nicht gemalt, sondern aufgedrückt“, erklärt Bozem. Außerdem verwendet er statt Farbe mitunter lieber Bitumen. Wenn er mit dem nassen Pinsel darüber fährt, entstehen wieder andere Effekte. Manchmal lässt er auch Terpentin auf Papierarbeiten laufen.

Raum zur Entfaltung

Bevor er anfängt zu malen, schaut er manchmal in seinen großen Fundus kleiner Skizzen, andere Arbeiten entstehen spontan ohne Vorlage. Meist beginnt er mit Schwarz und Weiß, dann kommt eine Farbe dazu. „Es muss harmonisch sein. Durcheinanderfarbig mag ich nicht, eher Ton in Ton, dunklere Töne – das ist mein Metier“, betont Bozem. Tatsächlich entdeckt man Parallelen, nicht nur farbliche – und staunt. Im Saalbau zeigt er nun 16 Arbeiten aus den Jahren 2020 bis 2026, auf Leinwand, Holz, Karton und Teerpapier (noch so eine Spezialität von ihm). Sie haben Platz, sich zu entfalten. Als der Maler nach dem Hängen den Raum verlässt, hat er eine kleine Arbeit unter den Arm geklemmt. „Die ist zu viel“, sagt lachend.

Info

Artur Bozem: „Art gerecht“, Malerei, 4. bis 24. Mai, Homburg

Vernissage: 4. Mai, 18.30 Uhr. Es sprechen Raimund Konrad (Kulturbeigeordneter) und Françoise J. Mathis-Sandmaier (Kuratorin). Artur Bozem ist stets anwesend, am 17. Mai bietet er eine Führung an, Info: abozem@web.de, Telefon 06372 1801.