Kurz vor Saisonende hat Mittelbachs langjähriger Coach seinen Job zur Verfügung gestellt. Der Verein ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger.

Christian Arnold ist nicht mehr Trainer der Fußballer der TSG Mittelbach-Hengstbach. Das hat der Verein auf Nachfrage bestätigt. Arnold ist vergangene Woche als Trainer der Aktiven zurückgetreten. Verein und Mannschaft wurden darüber bereits informiert.

„Die TSG befindet sich nun in Gesprächen hinsichtlich der sportlichen Nachfolge“, sagt Vorstandsmitglied Aaron Holaus. Gründe für den Rücktritt sind bisher offiziell nicht bekannt; wie man aus dem Umfeld des Vereins hört, habe es allerdings in der Mannschaft den Wunsch nach einer Veränderung gegeben. „Die TSG bedankt sich ausdrücklich bei Christian für seinen jahrzehntelangen und außergewöhnlichen Einsatz für den Verein. Über viele Jahre hinweg hat er die TSG als Spieler, Trainer und Unterstützer in unterschiedlichsten Rollen mitgeprägt“, sagt Holaus weiter.

Die TSG wolle ihn im Verein halten und sei mit Christian Arnold im Austausch über die gemeinsame Zukunft innerhalb des Klubs. Das Aktiventeam spielt in der C-Klasse West und steht derzeit auf dem siebten Platz.