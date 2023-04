Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kinder hält es nicht mehr auf den Stühlen. Sie stehen auf und rufen wild durcheinander. Selten wurde so mitgefiebert wie beim Figurentheater „Rotkäppchen im Winterwald“. Kommt Rotkäppchen in die Klauen des bösen Zwergs Huckebein?

Selten wurde so mitgefiebert wie am Montag in der Aula unter der Jugendbücherei beim Figurentheater „Rotkäppchen im Winterwald“. Über 40 Kinder wollen Rotkäppchen