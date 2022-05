Mittelfeldspieler Arman Ardestani wechselt in der Regionalliga Südwest vom Absteiger FK Pirmasens zum FC Homburg. Der 22-Jährige ist gebürtiger Homburger; in der Jugend des FCH hatte er bereits zwölf Jahre gespielt. Im Vorort der saarländischen Stadt bestritt er dann 2018/19 für den FSV Jägersburg 30 Einsätze in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Weitere Stationen waren der 1. FC Nürnberg II und seit Sommer 2021 der FK Pirmasens. Beim FC Homburg erhält Ardestani nun einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024.