Am nächsten Donnerstag, 4. Juli, hält der ARD-Wettermoderator und Wissenschaftsjournalist Thomas Ranft an der Saar-Uni in Saarbrücken einen kostenlosen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit. In der Aula (Gebäude A33) spricht er ab 17 Uhr über Klimawandel, Energiewende und das Wetter. Thomas Ranft geht diese Themen von einem anderen Blickwinkel an: Er wird, so die Uni, abgenutzte Begriffe hinterfragen und neue Denkansätze bieten. Die Universität des Saarlandes verspricht einen humorvollen und interessanten Abend. Veranstalter ist das Zentrum für lebenslanges Lernen (ZelL) der Uni in Kooperation mit den politischen Stiftungen des Saarlandes. Der Vortrag wird zwei Stunden dauern. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos findet man online.