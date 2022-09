In einem Grundsatzurteil hat das Bundesarbeitsgericht die Pflicht bestätigt, die Arbeitszeit der Mitarbeiter zu erfassen. Dies passiert auch in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Oft aber nicht zeitgemäß.

Da herrscht zum Beispiel noch Zettelwirtschaft. Vieles wird noch händisch erfasst, zum Beispiel die Urlaubsverwaltung. Jetzt soll die Digitalisierung helfen. Laut Beschluss des VG-Rats schafft die Verbandsgemeinde deshalb für 13.500 Euro das Erfassungssystem „Aida Zeit“ an. Hierfür fallen regelmäßig Kosten für Wartung, Lizenzen und ähnliches an. Das System kann auch die Ortsgemeinden anschließen. Gerade dort werden die Stundenabrechnungen der Gemeindearbeiter oft noch auf Zetteln erfasst. Etliche Kindergärten haben schon Interesse bekundet, an das System angeschlossen zu werden. Zunächst sollen bereits bestehende Standorte umgestellt werden.