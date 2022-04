Die Industriegewerkschaft Bauen - Agrar - Umwelt (IG BAU) ruft die Beschäftigten in Zweibrücken für Donnerstag, 28. April, dazu auf, um 12 Uhr eine Gedenkminute für Menschen einzulegen, die bei der Arbeit tödlich verunglückt oder schwer erkrankt sind. „Ob im Betrieb, auf der Baustelle oder im Homeoffice – am internationalen Workers’ Memorial Day, dem 28. April, sollten die Beschäftigten um 12 Uhr eine Gedenkminute einlegen“, sagt Marina Rimkus, die Bezirksvorsitzende der IG BAU Süd-West-Pfalz. Weil sich viele Arbeitnehmer nach mehr als zwei Jahren Pandemie erschöpft und ausgelaugt fühlten, stehe diesmal das Thema psychische Belastungen besonders im Mittelpunkt. Wer Missstände am Arbeitsplatz beobachte, solle sich an Betriebsrat oder Gewerkschaft wenden.