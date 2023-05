Im Mai waren 1232 Zweibrücker arbeitslos gemeldet. Das sind 14 Personen (1,1 Prozent) weniger als im April und 171 (16,1 Prozent) mehr als im Mai 2022.

Damit ist die Arbeitslosenquote in der Stadt Zweibrücken seit April von 6,7 auf 6,5 Prozent gesunken, lag aber um 0,8 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Die Zweibrücker Arbeitgeber meldeten im Mai 91 freie Stellen. Das waren 27 mehr als im April und 20 mehr als im Mai 2022. Zuletzt waren in der Stadt 519 offene Stellen im Bestand.

Der westpfälzische Arbeitsmarkt nimmt laut Agentur „langsam wieder etwas mehr Fahrt auf“, nachdem bislang die sonst übliche Frühjahrsbelebung ausgeblieben sei. Mit einem „breiten Angebot“ an offenen Arbeitsstellen seien die Aussichten für die nächsten Monate „grundsätzlich positiv“.

Keine Veränderung im Kreisgebiet

Im Landkreis Südwestpfalz bleibt die Erwerbslosenzahl mit 1963 Betroffenen gegenüber April unverändert. Aktuell sind 197 Menschen (11,2 Prozent) mehr als im Mai vorigen Jahres arbeitslos. Die Quote im Kreis verharrt bei 3,9 Prozent, liegt aber um 0,4 Prozentpunkte höher als im Mai 2022. Mit 53 neuen freien Stellen wurden zwölf weniger als im April beziehungsweise 31 weniger als im Mai 2022 gemeldet. Insgesamt sind im Kreisgebiet derzeit 529 Stellen offen.

In Pirmasens wurden im Mai mit 2375 Personen 46 (1,9 Prozent) weniger Arbeitslose als im April gezählt, aber 214 (9,9 Prozent) mehr als vor Jahresfrist. Die Quote sank dort seit April von 11,6 auf nun 11,3 Prozent. Sie liegt nun um einen Prozentpunkt höher als im Vorjahresmonat. 573 Stellen werden in Pirmasens als offen gemeldet.