Kein Grund zum Jubeln, aber auch kein Grund zum Verzagen: Der Arbeitsmarkt in der Region ist weitgehend stabil. Im Vergleich zum Vormonat meldet die Agentur für Arbeit im Dezember nur wenige Arbeitslose mehr.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich im letzten Monat des Jahres 2020 weiter stabil. Die nachlassende Dynamik sei weitestgehend der üblichen jahreszeitlichen Entwicklung in den Wintermonaten zuzuschreiben, teilte die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mit. In der Stadt Zweibrücken lag die Arbeitslosenquote bei 6,9 Prozent, in Pirmasens bei 11,3 Prozent und im Landkreis Südwestpfalz bei vier Prozent.

„Wir können weiter von einem stabilen Arbeitsmarkt sprechen, was in der aktuellen Situation sehr erfreulich ist. Die Arbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vormonat nur geringfügig angestiegen“, sagt Martina Sarter, stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Auch wenn der Markt insgesamt etwas weniger Bewegung biete und die Zu- und Abgänge an Arbeitslosen sich weiter unter dem Vorjahresniveau bewegen, „sehen wir auch im Dezember eine Erholung am Arbeitsmarkt. Die Abgänge in Erwerbstätigkeit liegen über den Werten der Vorjahre“, sagt Sarter.

Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen in der Westpfalz lag in den Vorjahren deutlich höher. 2020 wurden nach Angaben der Arbeitsagentur knapp ein Fünftel weniger Arbeitskräfte nachgefragt als noch im Jahr davor. Hier mache sich natürlich Corona mit einer gewissen Zurückhaltung in den Betrieben bemerkbar. Nichtsdestotrotz suchen Unternehmen nach neuen Mitarbeitern und stellen diese auch ein. „Für alle Menschen, die in der Region auf der Suche nach einer neuen Perspektive sind, bieten sich auch in den Wintermonaten Chancen,“ sagt Sarter.

Mit den Arbeitsmarktzahlen für den Monat Dezember liegen, so die Agentur, auch aktuellere Zahlen zur Beschäftigung vor. Deren Entwicklung spiegelt die Freisetzungen von Mitarbeitern während des ersten Lockdown sowie Veränderungen in der wirtschaftlichen Struktur wider und zeige damit einen Rückgang. In der Region waren zur Mitte des Jahres 2020 demnach insgesamt 164 135 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl der Beschäftigten um 1667 (ein Prozent) gesunken.

In der Stadt Zweibrücken waren im Dezember 1286 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren acht (0,6 Prozent) mehr als im November und 242 (23,2 Prozent) mehr als im Dezember des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit nach Angaben der Arbeitsagentur von 6,8 Prozent im November auf nun 6,9 Prozent gestiegen. Sie lag 1,2 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Zweibrücken 79 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren sechs weniger als im November und acht mehr als im Dezember des Vorjahres. Es befanden sich zum Zähltag noch 409 offene Stellen im Bestand.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im Dezember 2094 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 70 (3,5 Prozent) mehr als im November und 201 (10,6 Prozent) mehr als im Dezember des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist nach Angaben der Agentur damit von 3,9 Prozent im November auf nun vier Prozent gestiegen. Sie lag 0,4 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Südwestpfalz 49 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 30 weniger als im November und 34 weniger als im Dezember des vergangenen Jahres. Damit befanden sich zum Zähltag noch 426 offene Stellen im Bestand.