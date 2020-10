Betrachtet man die Westpfalz, dann war der Oktober ein guter Monat für Arbeitssuchende. Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens vermeldete am Donnerstag im Monatsreport weniger Arbeitslose als im September, 510 oder 2,7 Prozent. Im Landkreis Südwestpfalz zählte die Agentur im Saldo 95 Arbeitslose weniger, die Quote verbesserte sich von 4,1 zu 3,9 Prozent. In Zweibrücken waren es neun mehr.

Die günstige Entwicklung im späten Sommer, frühen Herbst dürfte durch den für November angekündigten Lockdown, den Corona bedingten Schließungen in der Gastronomie und Hotellerie, der Freizeitwirtschaft und anderen dienstleistenden Gewerben, gebrochen werden. Trotz stabilisierender Wirkung der Kurzarbeit. Kurz vor der Bund-/Länder-Entscheidung konnte der Chef der westpfälzischen Agentur für Arbeit, Peter Weißler, noch sagen: „Es ist erfreulich, dass nach dem Lockdown im Frühjahr nun wieder eine spürbare Erholung am Arbeitsmarkt einsetzt. Davon können junge Menschen mit guter Qualifikation besonders profitieren. Aber auch bei den Jobcentern gemeldete Männer und Frauen profitieren langsam von der Belebung. Grundvoraussetzung für neue Chancen ist die Suche der westpfälzischen Unternehmen nach Arbeitskräften.“

Den Arbeitsvermittlern wurden im Oktober 902 freie Stellen neu gemeldet. Das waren 105 mehr als im Vormonat und 195 mehr als im Vorjahresmonat. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen war um 134 auf 4544 gestiegen.

In Zweibrücken waren es 50 mehr Neumeldungen offener Stellen als im September, im Landkreis allerdings zwölf weniger. Bei Arbeitgebern der Stadt waren 403 Stellen zu besetzen, im Landkreis 438. Dem standen in Zweibrücken 1292 Arbeitssuchende gegenüber, in der Südwestpfalz waren es im Oktober 2039.