Der Arbeitsmarkt in der Westpfalz erholt sich weiter von den Folgen der Corona-Pandemie. Diese Botschaft verkündete am Donnerstag die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Dass in Zweibrücken die Zahl der Arbeitslosen im Juli auf 1322 gestiegen ist, hat einen simplen Grund.

Zahlreiche Schulabgänger, jene, deren Ausbildung endet, oder Personen, deren befristete Arbeitsverträge zum Ende des Quartals auslaufen, meldeten sich im Juli bei der Arbeitsagentur arbeitslos oder arbeitssuchend. Trotz dieses saisonalen Anstiegs der Arbeitslosigkeit erhole sich der Arbeitsmarkt. Grund hierfür: Die während der Corona-Pandemie ausgesprochenen Beschränkungen werden nach und nach gelockert, was sich wiederum auf den Arbeitsmarkt in der Region auswirkt. „Es bleibt zu hoffen, dass die Menschen in der Sommerzeit mit den Lockerungen gewissenhaft umgehen“, teilte Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mit. Denn nur so könne eine zweite Welle mit einem weiteren Lockdown verhindert werden „und das Geschehen in den Unternehmen weiter Fahrt aufnehmen“, so Weißler weiter.

Arbeitslosenquote steigt auf sechs Prozent

In Zweibrücken waren zum Stichtag im Juli 1322 arbeitslose Männer und Frauen bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter gemeldet – 52 mehr als im Juni und 178 Personen mehr als im Juli 2019. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf nun sechs Prozent (Juli 2019: 4,7 Prozent). Dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt derzeit wieder etwas entspannt, zeige sich daran, dass im Juli wieder mehr offene Stellen gemeldet worden sind. Dem Arbeitgeber-Service wurden 79 neue Stellen gemeldet – in Zweibrücken waren somit zum Stichtag 323 Stellen nicht besetzt.