Im April haben sich die positiven Entwicklungen am südwestpfälzischen Arbeitsmarkt auch in Zweibrücken fortgesetzt. Mit den Corona-Lockerungen und der Frühjahrsbelebung kam es vermehrt zu Neueinstellungen.

In der Stadt Zweibrücken waren im April 1085 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind dies 31 Betroffene (2,8 Prozent) weniger als im März. Im Vergleich zum April 2021 ergibt das 174 erwerbslose Personen (13,8 Prozent) weniger.

Damit ist in Zweibrücken die Arbeitslosenzahl von sechs Prozent im März auf nunmehr 5,9 Prozent leicht gesunken – im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozentpunkte. In Zweibrücken wurden in den vergangenen vier Wochen 73 freie Arbeitsstellen gemeldet. Das waren sechs weniger als im März und elf weniger als im April 2021. Laut Agentur waren zuletzt noch 611 freie Stellen im Bestand.

Leichter Rückgang auch im Kreisgebiet

Der Landkreis Südwestpfalz meldet für April 1803 Arbeitslose – 53 weniger als im März und 344 weniger als im April 2021. Die Quote sank dort von 3,6 Prozent auf 3,5 Prozent. Im Kreisgebiet waren im April 91 freie Stellen gemeldet – zehn mehr als im März. Zuletzt waren insgesamt noch 592 Stellen offen.

Auch in der Stadt Pirmasens ist die Arbeitslosenquote minimal gesunken, sie bleibt dort aber zweistellig.