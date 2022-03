Im Saldo der Neumeldungen von Arbeitslosgewordenen und wieder zu einem Job Gekommenen haben sich die Zahlen im Februar für Zweibrücken und die Südwestpfalz kaum verändert. Die Agentur für Arbeit meldet im am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht Februar in Zweibrücken 1145 registrierte Arbeitssuchende, drei mehr als im Januar; für die Südwestpfalz 1955, acht mehr. Die Arbeitslosenquoten blieben mit 6,2 Prozent (Zweibrücken) und 3,8 Prozent (Landkreis) gegenüber Februar dieselben. Vor einem Jahr gab es laut Agentur für Arbeit deutlich mehr gemeldete Arbeitssuchende – in Zweibrücken 210 mehr, im Landkreis Südwestpfalz 278.