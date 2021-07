Im Juli waren mit 1218 Männer und Frauen aus Zweibrücken bei der Agentur für Arbeit genau so viele arbeitssuchend gemeldet wie im Juni. Die Arbeitslosenquote für die Stadt verharrt auf 6,6 Prozent. Das geht aus dem Monatsbericht Juli der Agentur für Arbeit Kaiserslautern/Pirmasens hervor. Im Landkreis Südwestpfalz waren mit 2030 Einwohnern zwölf mehr auf Jobsuche als im Juni (Arbeitslosenquote: 4,0 Prozent nach 3,9 Prozent im Juni).

Zweibrücken und der Landkreis nahmen nicht an der günstigen Entwicklung in der Westpfalz teil. Für den Bezirk vermeldet die Agentur 365 Arbeitssuchende weniger als noch im Juni. 17 364 Westpfälzer werden als Arbeitssuchende geführt, die Quote verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent.