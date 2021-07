Kann die Wirtschaft und ihr wichtiger Teil, der Arbeitsmarkt, die Corona-Pandemie im zweiten Sommer weiter abschütteln? Ja, meint die westpfälzische Agentur für Arbeit, mit Blick auf jüngste Zahlen. Der Arbeitsmarkt erhole sich weiter spürbar, sagt ihr Chef, Peter Weißler.

„Seit März ist die Arbeitslosenzahl Monat für Monat zurückgegangen. Für die kommenden Monate bleibt zu hoffen, dass es nicht zu Corona-bedingten Einschränkungen für die Unternehmen kommt und diese mit dem derzeitigen Aufwind die Sommermonate gestalten können.“

Der „Aufwind“ drückte die Arbeitslosenzahl laut dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht Juli im Agenturbezirk Kaiserslautern-Pirmasens um 365 (2,1 Prozent) gegenüber Juni. 17 364 Westpfälzer waren bei der Agentur jobsuchend gemeldet. In der Stadt Zweibrücken waren es 1218 und damit exakt genau so viele wie im Juni angegeben. Hinter die positive, regionale Entwicklung zurückfiel der Landkreis Südwestpfalz. Für ihn vermeldet die Agentur mit 2030 Arbeitslosen zwölf mehr als im Juni. Mit einer Arbeitslosenquote von jetzt 4,0 Prozent nach 3,9 Prozent im Juni ist der Arbeitsmarkt aber ebenso stabil wie in Zweibrücken. Für die Stadt wurde die Arbeitslosenquote wie im Juni mit 6,6 Prozent berechnet – und liegt damit über der Westpfalz-Quote von 6,2 Prozent.

Der Trend sei stabil und werde auch nicht von den „Nachzüglern“ Zweibrücken und dem Landkreis gebrochen. Agenturchef-Peter Weißler macht das an den vielen Meldungen offener Stellen fest. 5721 Jobs waren am Stichtag im Juli zu vergeben, im Saldo von Neumeldungen und Besetzungen 46 mehr als im Juni. 1192 neue Jobanzeigen hatte der hauseigene Arbeitgeber-Service im Laufe der vergangenen vier Wochen registriert. Die Zahl verdeutliche die Dynamik. Weißler weiß auch einen Indikator wie die Arbeitnehmerüberlassung zu deuten. Steige die Nachfrage wie aktuell deutlich, spreche das für gute Auftragslage bei den Unternehmen und einen folgenden (festen) Personalaufbau.

Unternehmen aus Zweibrücken hatten im Juli 120 neue, zu vergebende Arbeitsstellen gemeldet, 49 mehr als im Juni; im Landkreis stieg auch der Bedarf mit 100 Neuanzeigen, neun mehr als im Vormonat. In der Stadt, so die Agentur, gab es im Juli 508 unbesetzte Jobangebote, im Landkreis Südwestpfalz 556.