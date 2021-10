Das Arbeitsgericht verurteilte die Stadt Zweibrücken am Donnerstag, eine im Juni verhaltensbedingt gekündigte, dann freigestellte Abteilungsleiter weiterzubeschäftigen. Die von der Stadt vorgetragenen Gründe für eine Auflösung des seit Jahren bestehenden Arbeitsverhältnisses gerechtfertigten die Kündigung nicht, die alternativ beantragte Auslösung des Arbeitsvertrages ebenso nicht. Arbeitsrichterin Sabine Schmidtgen-Ittenbach sprach in der Urteilsbegründung Klartext: Der nicht erfolgreichen Kündigung lägen Probleme in einer Abteilung der Stadt vor, die nicht juristisch zu lösen seien. Die auf ihre Weiterbeschäftigung klagende Abteilungsleiterin sprach von „einem Klotz“, der ihr mit dem Urteil vom Herzen gefallen sei. Sie wolle selbstverständlich weiterhin gute Arbeit für die Stadt leisten. Das Arbeitsgericht ließ eine Berufung nicht zu. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.